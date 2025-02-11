Пулюярви подписал пробный контракт с фармом «Флориды» в АХЛ после ухода из «Питтсбурга»

Йессе Пулюярви подписал пробный контракт с «Шарлотт» – фармом «Флориды» в АХЛ.

Ранее 26-летний финский форвард расторг контракт с «Питтсбургом ». Его соглашение с кэпхитом 800 тысяч долларов было рассчитано до конца сезона.

В текущей регулярке НХЛ 4-й номер драфта-2016 провел за пенсильванцев 26 матчей и набрал 9 (3+6) очков.

В декабре Йессе выставляли на драфт отказов, откуда его никто не забрал. В 4 играх в АХЛ за «Уилкс-Бэрри » он набрал 3 (1+2) балла.

Всего в регулярках НХЛ Пулюярви провел 382 матча и набрал 127 (57+70) очков.