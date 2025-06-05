Монахан выиграл «Билл Мастертон Трофи» – приз за верность хоккею. Награду вручила вдова Годро

Шон Монахан стал обладателем «Билл Мастертон Трофи».

Это награда, ежегодно вручаемая хоккеисту НХЛ , проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

Монахан перешел в «Коламбус» 1 июля 2024 года, чтобы воссоединиться с экс-партнером по «Калгари» Джонни Годро. В августе стало известно о гибели Годро. Шон Монахан набрал 57 (19+38) очков в 54 играх сезона.

Вдова Джонни Годро Мередит вручила трофей Монахану в его доме.

«Это так важно для меня, потому что Шон так важен для Джона, а Джон очень важен для Шона. Они лучшие друзья, они братья.

Когда меня попросили принять участие в этом сюрпризе, я была польщена и взволнована», – сказала Мередит Годро.

На приз также претендовали нападающий «Колорадо» Габриэль Ландескуг и вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери.

Монахан нанес инициалы Годро на все свои клюшки. Форвард «Коламбуса» будет чтить память Джонни до конца карьеры