Мэттью Шефер – 2-й защитник, которого «Айлендерс» выбрали под 1-м номером на драфте НХЛ. До него был Потвен – капитан династии 1980-х

Шефер – 2-й защитник, которого «Айлендерс» выбрали под 1-м номером на драфте НХЛ.

«Айлендерс » выбрали канадского защитника Мэттью Шефера под 1-м номером на драфте НХЛ-2025.

Ранее клуб с Лонг-Айленда выиграл лотерею за общий первый выбор при 3,5% шансов на успех и поднялся с 10-й позиции на 1-ю.

Нью-йоркцы выбирали первыми впервые с 2009 года, когда взяли форварда Джона Тавареса . Он выступал за команду до 2018 года, а потом перешел в «Торонто» в качестве свободного агента.

Ранее в своей истории «островитяне» выбирали первыми еще трижды.

1972 год – форвард Билли Харрис, в 1980-м ставший частью компенсации за переход в команду форварда Бутча Горинга, выигравшего 4 Кубка Стэнли в составе команды;

1973 – защитник Дени Потвен, выигравший 4 Кубка Стэнли в составе команды в качестве капитана

2000 – вратарь Рик ДиПьетро , чей 15-летний контракт, подписанный в 2006 году, был выкуплен клубом в 2013-м.