«Айлендерс» не обменяют Барзэла и Хорвата. Новый генменеджер Дарш считает, что команда может побороться за плей-офф в следующем сезоне

«Айлендерс» сохранят в составе двух самых дорогих хоккеистов.

Новый генеральный менеджер клуба Матье Дарш связался с нападающими Бо Хорватом и Мэтью Барзэлом , сообщив им, что они не будут обменяны.

Как пишет журналист Пьер ЛеБрюн, функционер считает, что команда может побороться за выход в плей-офф Кубка Стэнли в следующем сезоне.

Контракт Барзэла с зарплатой 9,15 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2030/31.

Договор Хорвата с зарплатой 8,5 млн долларов в год действует до завершения сезона-2030/31.