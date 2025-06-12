«Айлендерс» не обменяют Барзэла и Хорвата. Новый генменеджер Дарш считает, что команда может побороться за плей-офф в следующем сезоне
«Айлендерс» сохранят в составе двух самых дорогих хоккеистов.
Новый генеральный менеджер клуба Матье Дарш связался с нападающими Бо Хорватом и Мэтью Барзэлом, сообщив им, что они не будут обменяны.
Как пишет журналист Пьер ЛеБрюн, функционер считает, что команда может побороться за выход в плей-офф Кубка Стэнли в следующем сезоне.
Контракт Барзэла с зарплатой 9,15 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2030/31.
Договор Хорвата с зарплатой 8,5 млн долларов в год действует до завершения сезона-2030/31.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости