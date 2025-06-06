Сушинский о возможном назначении генменеджером СКА: «Оставлю вопрос без комментариев. Никаких подробностей и уточнений раскрыть не могу»

Максим Сушинский не стал комментировать возможное назначение в СКА.

Ранее появилась информация о том, что клуб рассматривает его кандидатуру на пост генерального менеджера.

С 2018 по 2020 год Сушинский был президентом «Авангарда», где занимался комплектованием команды. Ранее он выступал за СКА в качестве игрока.

«Я оставлю ваш вопрос без комментариев.

Никаких подробностей и уточнений раскрыть не могу», – сказал Максим Сушинский .