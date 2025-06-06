«Амур» подписал Шварева на 2 года, контракт двусторонний. Форвард провел 70 матчей в КХЛ с учетом плей-офф – все за «Трактор»
«Амур» подписал форварда Артема Шварева на 2 года, контракт двусторонний.
«Вчера – обмен, сегодня – контракт 🤝», – говорится в сообщении пресс-службы «тигров».
23-летний Шварев в минувшем сезоне сыграл 6 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Трактор», набрав 2 (1+1) очка.
Также он выступал в Olimpbet ВХЛ за «Челмет» и «Югру» – 40 игр и 36 (18+18) очков в регулярке, 14 игр и 8 (4+4) баллов в плей-офф за ханты-мансийцев.
Всего в КХЛ на счету нападающего 70 игр с учетом плей-офф – все за челябинский клуб. В них он набрал 12 (4+8) очков.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Амура»
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