Василий Каменев об уходе Ротенберга из СКА: «Он с хоккеем не закончил, еще найдет себя. Без таких людей наш хоккей просто неинтересен»

Василий Каменев высказался об увольнении Романа Ротенберга из СКА.

44-летний специалист вчера покинул пост главного тренера петербургской команды.

«Он креативный тренер, креативный менеджер, который очень любит хоккей и всего себя отдает ему. Можно говорить все что угодно. Получилось, не получилось. Может быть, надо было дать еще год поработать. Дать шанс, как говорится, Роману Борисовичу.

Но, раз поменяли все руководство, значит, новое просто принимает другие решения. Во всяком случае, Роман Борисович с хоккеем не закончил. Он еще найдет себя в хоккее, без таких людей наш хоккей просто неинтересен», – сказал бывший нападающий СКА.

Эпоха Ротенберга в СКА – только главные цифры