Браун сыграет в 1-м матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой». У форварда «Эдмонтона» 5+3 в 14 играх в текущем плей-офф

Коннор Браун сыграет в 1-м матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой».

Форвард «Эдмонтона » пропустил 2 игры в финале Западной конференции с «Далласом» (4-1) из-за травмы, полученной в третьем матче серии.

В воскресенье игрок вернулся к тренировкам с «Ойлерс». В текущем плей-офф на счету 31-летнего канадца 8 (5+3) очков в 14 играх при полезности «+3».

Во время его отсутствия в звене с Адамом Хенриком и Эвандером Кэйном на лед выходил Виктор Арвидссон.

Первый матч финальной серии пройдет в Эдмонтоне 4 июня (начало по московскому времени – 5 июня в 03:00).