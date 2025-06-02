Браун сыграет в 1-м матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой». У форварда «Эдмонтона» 5+3 в 14 играх в текущем плей-офф
Коннор Браун сыграет в 1-м матче финала Кубка Стэнли с «Флоридой».
Форвард «Эдмонтона» пропустил 2 игры в финале Западной конференции с «Далласом» (4-1) из-за травмы, полученной в третьем матче серии.
В воскресенье игрок вернулся к тренировкам с «Ойлерс». В текущем плей-офф на счету 31-летнего канадца 8 (5+3) очков в 14 играх при полезности «+3».
Во время его отсутствия в звене с Адамом Хенриком и Эвандером Кэйном на лед выходил Виктор Арвидссон.
Первый матч финальной серии пройдет в Эдмонтоне 4 июня (начало по московскому времени – 5 июня в 03:00).
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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