Ротенберг поздравил с Днем защиты детей: «Дети – самое ценное в жизни. В Академии СКА мы много лет создаем среду, где юные хоккеисты растут не только как спортсмены, но и как личности»

Роман Ротенберг поздравил с Днем защиты детей.

«Сегодня День защиты детей: праздник, который напоминает: дети – самое ценное, что есть в жизни. Их улыбки, энергия и вера в чудо вдохновляют нас становиться лучше каждый день. Забота о них не обязанность, а честь и счастье.



В Академии СКА мы много лет создаем среду, где юные хоккеисты растут не только как спортсмены, но и как личности. Наша задача – привить им крепкий характер, умение работать в команде, уважение к труду и людям. Мы делаем ставку на всестороннее развитие: важность общего образования, практика в разных видах спорта, участие в социальных акциях.

Уверен: даже если не все выпускники закрепятся в хоккее на самом высоком уровне, они в любом случае вырастут хорошими людьми – ответственными, целеустремленными, справедливыми, готовыми вести за собой. Такие ребята нужны и спорту, и обществу.



С праздником, дорогие дети, родители, наставники! Пусть ваши дни будут наполнены позитивом и верой в себя. Не сомневаюсь, нас и наших детей ждет интересное и прекрасное будущее», – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР в телеграм-канале.