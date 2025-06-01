Луостаринен и Лунделль сыграют за «Флориду» в 1-м матче финала Кубка Стэнли. Участие Грира под вопросом
Накануне форварды «Флориды» пропустили командную тренировку. Луостаринен досрочно завершил пятый матч финальной серии Восточной конференции из-за травмы.
Финский нападающий столкнулся с Уильямом Каррье из «Каролины» в первом периоде и больше не выходил на лед.
Главный тренер «Пантерс» Пол Морис сообщил, что оба хоккеиста его команды должны быть готовы к началу серии с «Эдмонтоном».
Под вопросом остается участие в первой игре Энтони-Джона Грира из-за повреждения, полученного в одном из матчей с «Каролиной».
Причина отсутствия Лунделля на занятии не уточняется. На счету нападающего 12 (5+7) очков в 17 матчах плей-офф.
Луостаринен набрал 13 (4+9) очков за 17 игр в Кубке Стэнли, у Грира 2+1 в 12 матчах.
Первая встреча между «Флоридой» и «Эдмонтоном» состоится в ночь с 4 на 5 июня.
«Эдмонтон» и «Флорида» заслужили второй финал. Они доминируют в НХЛ