Луостаринен и Лунделль сыграют за «Флориду» в 1-м матче финала Кубка Стэнли. Участие Грира под вопросом

Ээту Луостаринен и Антон Лунделль будут готовы к 1-й игре финала Кубка Стэнли.

Накануне форварды «Флориды » пропустили командную тренировку. Луостаринен досрочно завершил пятый матч финальной серии Восточной конференции из-за травмы.

Финский нападающий столкнулся с Уильямом Каррье из «Каролины » в первом периоде и больше не выходил на лед.

Главный тренер «Пантерс» Пол Морис сообщил, что оба хоккеиста его команды должны быть готовы к началу серии с «Эдмонтоном».

Под вопросом остается участие в первой игре Энтони-Джона Грира из-за повреждения, полученного в одном из матчей с «Каролиной».

Причина отсутствия Лунделля на занятии не уточняется. На счету нападающего 12 (5+7) очков в 17 матчах плей-офф.

Луостаринен набрал 13 (4+9) очков за 17 игр в Кубке Стэнли, у Грира 2+1 в 12 матчах.

Первая встреча между «Флоридой» и «Эдмонтоном » состоится в ночь с 4 на 5 июня.

«Эдмонтон» и «Флорида» заслужили второй финал. Они доминируют в НХЛ