Луостаринен не доиграл 5-й матч с «Каролиной» из-за травмы – он провел на льду лишь 3 минуты. Форвард «Флориды» набрал 13 очков в 17 матчах Кубка Стэнли
Ээту Луостаринен получил травму в матче против «Каролины».
Нападающий «Флориды» не смог доиграть пятую игру серии финала Восточной конференции, в которой «Пантерс» победили 5:3 и, выиграв серию 4-1, вышли в финал Кубка Стэнли.
Финский форвард сыграл только 3:37 и досрочно завершил матч в первом периоде после столкновения с нападающим «Харрикейнс» Уильямом Каррье, который был удален на две минуты.
Также в первом периоде Ээту Луостаринен попытался применить силовой прием против соперника, но не попал и ударился в борт, после чего отправился на скамейку запасных.
В этом плей-офф хоккеист набрал 13 (4+9) очков в 17 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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