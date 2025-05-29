Луостаринен не доиграл 5-й матч с «Каролиной» из-за травмы – он провел на льду лишь 3 минуты. Форвард «Флориды» набрал 13 очков в 17 матчах Кубка Стэнли

Ээту Луостаринен получил травму в матче против «Каролины».

Нападающий «Флориды» не смог доиграть пятую игру серии финала Восточной конференции, в которой «Пантерс» победили 5:3 и, выиграв серию 4-1, вышли в финал Кубка Стэнли.

Финский форвард сыграл только 3:37 и досрочно завершил матч в первом периоде после столкновения с нападающим «Харрикейнс» Уильямом Каррье , который был удален на две минуты.

Также в первом периоде Ээту Луостаринен попытался применить силовой прием против соперника, но не попал и ударился в борт, после чего отправился на скамейку запасных.

В этом плей-офф хоккеист набрал 13 (4+9) очков в 17 матчах.