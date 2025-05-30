Илья Воробьев: «ЦСКА – специфическая организация. Мы честно делали работу, но преследовали проблемы, не хватало игроков. Оказавшиеся наверху команды строились не один год»

Илья Воробьев поделился мыслями о работе в ЦСКА.

Специалист был уволен из клуба после поражения от минского «Динамо» (2-4) в Кубке Гагарина в прошедшем сезоне.

«Команды, которые оказались наверху, строились не один год. Тот же чемпионский ЦСКА тоже строился не год, а пять-шесть лет.

Что касается нашей команды, то что произошло – то произошло. Мы честно делали свою работу от и до. Были непростые моменты, были травмы.

Как только наши дела становились лучше и нас сравнивали с чемпионским ЦСКА, то нас преследовали проблемы, по разным причинам нам не хватало игроков. Я получил огромный опыт.



Давление я чувствовал во всех командах, в которых работал: в «Металлурге», СКА, сборной России. Ничего нового в этом плане для меня не было.

Но то, что ЦСКА – специфическая организация, это факт», – сказал Илья Воробьев .