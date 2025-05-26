Романцев получит около 20 млн рублей от «Автомобилиста» за следующий сезон (Артур Хайруллин)

Даниил Романцев заработает 20 млн рублей в «Автомобилисте» за следующий сезон.

Ранее 31-летний форвард продлил контракт с клубом из Екатеринбурга на год.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Романцев получит около 20 миллионов рублей за сезон-2025/26.

В прошедшем регулярном чемпионате на счету нападающего «Автомобилиста » 20 (5+15) очков в 52 матчах регулярного чемпионата, а также один гол за 7 игр в Кубке Гагарина.

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