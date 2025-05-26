Романцев получит около 20 млн рублей от «Автомобилиста» за следующий сезон (Артур Хайруллин)
Даниил Романцев заработает 20 млн рублей в «Автомобилисте» за следующий сезон.
Ранее 31-летний форвард продлил контракт с клубом из Екатеринбурга на год.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Романцев получит около 20 миллионов рублей за сезон-2025/26.
В прошедшем регулярном чемпионате на счету нападающего «Автомобилиста» 20 (5+15) очков в 52 матчах регулярного чемпионата, а также один гол за 7 игр в Кубке Гагарина.
«Автомобилист» продлил контракт с Шашковым на год. Зарплата форварда составит около 15 млн рублей
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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