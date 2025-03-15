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  • Романцев о новой арене «Автомобилиста»: «Фантастика! Вся команда в восторге. На первых тренировках работали с разинутыми ртами – не могли поверить своим глазам»
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Романцев о новой арене «Автомобилиста»: «Фантастика! Вся команда в восторге. На первых тренировках работали с разинутыми ртами – не могли поверить своим глазам»

Даниил Романцев высоко оценил новую арену «Автомобилиста».

– Как вам понравилась новая арена?

– Фантастика! Вся команда – в профессиональном восторге. Трибуны, раздевалки, лед, свет, спортивный блок – все высшего уровня.

На первых тренировках работали с разинутыми ртами – не могли поверить своим глазам. Спасибо Екатеринбургу за самую крутую арену!

– Не разделяете замечаний по качеству льда?

– Они неизбежны на любой новой арене. Но с каждой игрой качество льда все выше и выше. Ледовары, которые обслуживают арену, внимательно слушают наши отзывы. С «Торпедо» лед был уже более мягким и быстрым, чем с ЦСКА.

– Новая арена становится козырем «Автомобилиста»?

– Так и есть. Поговорили в команде, с тренерами. Считаем, что теперь просто обязаны начать плей-офф дома – чтобы наши болельщики увидели как можно больше хоккея, – сказал нападающий клуба из Екатеринбурга. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
болельщики
logoДаниил Романцев
logoАвтомобилист
Арена-Екатеринбург
logoКХЛ
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