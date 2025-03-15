Романцев о новой арене «Автомобилиста»: «Фантастика! Вся команда в восторге. На первых тренировках работали с разинутыми ртами – не могли поверить своим глазам»
– Как вам понравилась новая арена?
– Фантастика! Вся команда – в профессиональном восторге. Трибуны, раздевалки, лед, свет, спортивный блок – все высшего уровня.
На первых тренировках работали с разинутыми ртами – не могли поверить своим глазам. Спасибо Екатеринбургу за самую крутую арену!
– Не разделяете замечаний по качеству льда?
– Они неизбежны на любой новой арене. Но с каждой игрой качество льда все выше и выше. Ледовары, которые обслуживают арену, внимательно слушают наши отзывы. С «Торпедо» лед был уже более мягким и быстрым, чем с ЦСКА.
– Новая арена становится козырем «Автомобилиста»?
– Так и есть. Поговорили в команде, с тренерами. Считаем, что теперь просто обязаны начать плей-офф дома – чтобы наши болельщики увидели как можно больше хоккея, – сказал нападающий клуба из Екатеринбурга.
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