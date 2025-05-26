«Автомобилист» продлил контракт с Романцевым на год
«Автомобилист» продлил контракт с Даниилом Романцевым.
Новое одностороннее соглашение с 31-летним форвардом рассчитано на год.
Следующий сезон станет для Романцева пятым в составе «Автомобилиста». За четыре предыдущих года он провел 254 матча в КХЛ с учетом плей-офф, набрав 68 (29+39) очков.
В прошлом сезоне в активе нападающего 20 (5+15) баллов за результативность в 52 матчах регулярного чемпионата, а также один гол за 7 игр в Кубке Гагарина.
Форвард «Лады» Черников перейдет в «Автомобилист» (Артур Хайруллин)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Автомобилиста»
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