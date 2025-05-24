  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кочетков сыграет против «Флориды» в 3-м матче финала Востока. Бринд′Амор хочет «сменить атмосферу» в команде после поражений
8

Кочетков сыграет против «Флориды» в 3-м матче финала Востока. Бринд′Амор хочет «сменить атмосферу» в команде после поражений

Петр Кочетков сыграет против «Флориды» в 3-м матче финала Восточной конференции.

Об этом сообщает журналист Уолт Рафф. 

«Род Бринд′Амор сообщил, что Петр Кочетков начнет третий матч серии за «Каролину».

Главный тренер подчеркнул, что не винит Фредерика Андерсена за первые две игры, но хочет «сменить атмосферу» в команде», – написал Рафф.

Во 2-й игре серии россиянин вышел на замену в 3-м периоде вместо Фредерика Андерсена. Это был первый выход на лед Кочеткова с 30 апреля.

Ранее в нынешнем плей-офф он сыграл два матча в серии первого раунда против «Нью-Джерси». 

«Каролина» потерпела два поражения от «Флориды» – 2:5 в первой игре и 0:5 во второй. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Уолта Раффа
logoКубок Стэнли
logoФлорида
logoКаролина
logoПетр Кочетков
logoРод Бринд′Амор
logoНХЛ
logoФредерик Андерсен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок Стэнли. «Флорида» победила «Каролину» в 3-м матче финала Востока (6:2), выиграв 3-й период – 5:1
244сегодня, 02:55
Сергей Бобровский: «Быть вратарем «Флориды» – большая честь. Мы провели хорошую игру, усердно работали»
223 мая, 16:33
Страшное оружие «Флориды» – активность защитников: прыгают в отбор максимально высоко
4423 мая, 12:40
Главные новости
Кубок Стэнли. «Эдмонтон» примет «Даллас» в 3-й игре финала Запада
258 минут назад
Журналист Хайруллин о премиях в «Локо» за победу в Кубке Гагарина: «Мелькала цифра в миллиард рублей – это не так. По 25 млн – адекватно, не то что миллион долларов в ЦСКА 2 и 3 года назад»
928 минут назад
Ротенберг о «СКА-1946»: «Рассчитываем на Титова, он развивает наших ребят. У нашей команды два кубка за четыре года, серебро и бронза – молодцы»
246 минут назад
Швейцария – США. Онлайн-трансляция финала ЧМ-2025 начнется в 21:20
5сегодня, 16:05
Швеция взяла медали на ЧМ в 49-й раз. Чаще в тройку попадала только Канада
8сегодня, 15:53
Швеция взяла бронзу на ЧМ во 2-й раз подряд и в 19-й в истории
1сегодня, 15:48
ЧМ-2025. Швеция выиграла у Дании матч за бронзу, США и Швейцария встретятся в финале
107сегодня, 15:43
Заврагин играл с травмой в 7-м матче финала Кубка Харламова. Вратарь «СКА-1946» провел два периода и отразил 85,7% бросков («Матч ТВ»)
16сегодня, 15:24
Фетисов о словах Тардифа про недопуск России на ОИ-2026: «Говорю как простой мужик, каждый из которых возмущен – хочется понять нашу позицию по отношению к этому беспределу»
11сегодня, 14:58
СКА поздравил «Зенит» со 100-летием: «Самая титулованная команда России – имя клуба золотом вписано в спортивную летопись. Пусть следующие 100 лет будут еще ярче и успешнее»
37сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
Майоров оценил сезон системы «Спартака»: «Очень положительно! Молодежка выиграла кубок, немного не хватило взрослой команде, чтобы выйти в полуфинал, «Химик» удачно играет. Хочу похвалить клуб»
19 минут назад
Кубок Чемпиона России. «Торпедо-Горький» выиграло на выезде у «Химика» (4:0) и повело 3-2 в финальной серии
935 минут назад
Сергей Лукьянцев: «Я сыграл 103 матча в трех лигах, поучаствовал в двух Матчах звезд – незабываемый год. Если бы понадобилось для победы «Спартака» сыграть 150 игр, я бы это сделал!»
157 минут назад
Шестеркин поздравил «Спартак» с победой в Кубке Харламова: «Молодцы, что довели дело до конца. Хотел бы выделить вратаря Кузьменко – красавец, великолепный плей-офф»
1сегодня, 15:34
Аланов получит около 40 млн рублей от «Сибири» за 2 года по новому контракту (Артур Хайруллин)
сегодня, 11:22
Маршанд о шансах на 4-0 с «Каролиной»: «Флорида» готова к семи матчам и не думает об этом. Нельзя забегать вперед – это очень опасно»
5сегодня, 11:04
Кэмпфер о завершении карьеры: «Ментально еще могу играть, но физически я уже не тот. Благодарен «Трактору» и хочу быть честен перед клубом»
3сегодня, 10:45
Бринд′Амор о 2:6 с «Флоридой»: «Каролина» была лучше, но стала сама отдавать шайбу сопернику. Это было деморализующе – никогда нельзя так делать»
8сегодня, 09:01
«Динамо» расстанется с Михайловым. Форвард провел сезон в ВХЛ после двух лет в основе
сегодня, 08:43
Маршанд забросил 60 шайб в плей-офф НХЛ. Среди действующих игроков больше только у Овечкина, Кросби и Малкина
1сегодня, 07:30