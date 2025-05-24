Кочетков сыграет против «Флориды» в 3-м матче финала Востока. Бринд′Амор хочет «сменить атмосферу» в команде после поражений

Петр Кочетков сыграет против «Флориды» в 3-м матче финала Восточной конференции.

Об этом сообщает журналист Уолт Рафф.

«Род Бринд′Амор сообщил, что Петр Кочетков начнет третий матч серии за «Каролину».

Главный тренер подчеркнул, что не винит Фредерика Андерсена за первые две игры, но хочет «сменить атмосферу» в команде», – написал Рафф.

Во 2-й игре серии россиянин вышел на замену в 3-м периоде вместо Фредерика Андерсена. Это был первый выход на лед Кочеткова с 30 апреля.

Ранее в нынешнем плей-офф он сыграл два матча в серии первого раунда против «Нью-Джерси».

«Каролина» потерпела два поражения от «Флориды» – 2:5 в первой игре и 0:5 во второй.