«Флорида» разгромила «Торонто» (6:1) в гостях, выиграв третий матч подряд. Команда Мориса ведет 3-2 в серии
«Флорида» одержала третью подряд победу в серии против «Торонто».
Команда тренера Пола Мориса выиграла 6:1 в гостях в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.
Таким образом, «Пантерс» повели со счетом 3-2 в серии.
В составе победителей по два очка набрали нападающие Сэм Беннетт (0+2), а также защитники Аарон Экблад (1+1) и Нэйт Шмидт (0+2).
Голкипер Сергей Бобровский отразил 31 из 32 бросков, пропустив единственный гол на отметке 58:54.
Шестой матч серии пройдет 16 мая на домашней площадке «Флориды».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости