«Флорида» разгромила «Торонто» (6:1) в гостях, выиграв третий матч подряд. Команда Мориса ведет 3-2 в серии

«Флорида» одержала третью подряд победу в серии против «Торонто».

Команда тренера Пола Мориса выиграла 6:1 в гостях в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

Таким образом, «Пантерс» повели со счетом 3-2 в серии.

В составе победителей по два очка набрали нападающие Сэм Беннетт (0+2), а также защитники Аарон Экблад (1+1) и Нэйт Шмидт (0+2).

Голкипер Сергей Бобровский отразил 31 из 32 бросков, пропустив единственный гол на отметке 58:54.

Шестой матч серии пройдет 16 мая на домашней площадке «Флориды».