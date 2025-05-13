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Кубок Стэнли. «Вашингтон» сыграет с «Каролиной», «Эдмонтон» примет «Вегас»

«Вашингтон» в гостях сыграет с «Каролиной» в 4-м матче второго раунда плей-офф.

«Эдмонтон» будет противостоять «Вегасу».

Кубок Стэнли

Второй раунд

Счет в серии: 2-1

Счет в серии: 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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