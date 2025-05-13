Кубок Стэнли. «Вашингтон» сыграет с «Каролиной», «Эдмонтон» примет «Вегас»
«Вашингтон» в гостях сыграет с «Каролиной» в 4-м матче второго раунда плей-офф.
«Эдмонтон» будет противостоять «Вегасу».
Второй раунд
Счет в серии: 2-1
Счет в серии: 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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