Ротенберг о 3:1 с Беларусью: «Россия 25» весь матч выступала в меньшинстве, но мы привыкли к этому в КХЛ – у нас броня. Победили сильного соперника, игравшего сильнейшим составом»
В заключительном матче серии российская команда победила со счетом 3:1. Три предыдущих встречи против сборной Беларуси «Россия 25» проиграла (2:4, 7:8 ОТ и 1:3).
«Важная игра, тяжелый соперник, матч очень высокого уровня. Нам пришлось заново собирать команду, очень много травмированных. Благодарен лидерам команды, которые помогли мне создать новую команду.
Все ребята в клубах играют в другой хоккей, сборная действует по своей системе. Было непросто. Многие ребята прогрессировали по ходу этих матчей.
Сегодняшний состав сыграл без ошибок, хотя весь матч мы выступали в меньшинстве, но мы к этому привыкли в КХЛ, у нас к этому броня. Мы держали удар и заслуженно победили сильного соперника, который играет сильнейшим составом.
Из минского «Динамо», например, Протас в НХЛ. Минское «Динамо» – очень сильная команда, но об этом никто не пишет. Они обошли ЦСКА, должны были обыгрывать «Трактор».
За три года мы провели 26 игр, у нас 20‑я победа. Поздравляю сборную Беларуси с победой в туре, они ее заслужили, надеюсь, это даст развитие белорусскому хоккею.
Сегодня мы увидели, что у нас есть еще одна сборная России, которая способна побеждать», – сказал главный тренер «России 25» Роман Ротенберг.
Сборная Ротенберга взяла реванш у Беларуси! Хотя бы в одном матче
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