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  • Ротенберг о 3:1 с Беларусью: «Россия 25» весь матч выступала в меньшинстве, но мы привыкли к этому в КХЛ – у нас броня. Победили сильного соперника, игравшего сильнейшим составом»
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Ротенберг о 3:1 с Беларусью: «Россия 25» весь матч выступала в меньшинстве, но мы привыкли к этому в КХЛ – у нас броня. Победили сильного соперника, игравшего сильнейшим составом»

Роман Ротенберг пожаловался на судейство в игре «России 25» с Беларусью.

В заключительном матче серии российская команда победила со счетом 3:1. Три предыдущих встречи против сборной Беларуси «Россия 25» проиграла (2:4, 7:8 ОТ и 1:3).

«Важная игра, тяжелый соперник, матч очень высокого уровня. Нам пришлось заново собирать команду, очень много травмированных. Благодарен лидерам команды, которые помогли мне создать новую команду.

Все ребята в клубах играют в другой хоккей, сборная действует по своей системе. Было непросто. Многие ребята прогрессировали по ходу этих матчей.

Сегодняшний состав сыграл без ошибок, хотя весь матч мы выступали в меньшинстве, но мы к этому привыкли в КХЛ, у нас к этому броня. Мы держали удар и заслуженно победили сильного соперника, который играет сильнейшим составом.

Из минского «Динамо», например, Протас в НХЛ. Минское «Динамо» – очень сильная команда, но об этом никто не пишет. Они обошли ЦСКА, должны были обыгрывать «Трактор».

За три года мы провели 26 игр, у нас 20‑я победа. Поздравляю сборную Беларуси с победой в туре, они ее заслужили, надеюсь, это даст развитие белорусскому хоккею.

Сегодня мы увидели, что у нас есть еще одна сборная России, которая способна побеждать», – сказал главный тренер «России 25» Роман Ротенберг.

Сборная Ротенберга взяла реванш у Беларуси! Хотя бы в одном матче

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
logoСборная Беларуси по хоккею
logoТрактор
logoМатч ТВ
logoДинамо Минск
logoЦСКА
судьи
травмы
logoАлексей Протас
сборная России U25
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