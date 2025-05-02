Воробьев признал, что дал указание Долженкову ударить Тирни по рукам: «Он должен был на вбрасывании рубануть, немножко перестарался»

Илья Воробьев признался, что дал указание игроку ЦСКА ударить соперника по рукам.

Во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина армейцы проиграли минскому «Динамо » (3:5, 2-4).

За три секунды до завершения третьего периода Кирилл Долженков несколько раз ударил клюшкой Криса Тирни на вбрасывании. Долженков получил дисциплинарный штраф до конца матча («5+20») и был дисквалифицирован на следующую игру.

– Концовка второго матча, эпизод с Долженковым. Вас обвиняли косвенно, что вы отправили бить Тирни. Расскажите правду, как все было.

– Да разве это бить, не на носилках же унесли. Это же хоккей, елки-палки, контактный вид спорта. Это плей-офф! Играл же он следующий матч, ничего там такого.

– Но бывают моменты игровые, а тут прямо клюшкой на вбрасывании бил.

– Он хотел в моменте. Развить успех решил (смеется).

– Это ваше указание было?

– Да. Но он должен был по-другому исполнить, на вбрасывании должен был рубануть, немножко перестарался.

Я ему сказал, чтобы дал ему по рукам разок, а он парень молодой, начал добивать, – сказал бывший главный тренер ЦСКА Илья Воробьев в эфире программы «На связи».

Черкас об ударах по рукам Тирни: «Впечатление, что Долженков работал по заданию, тренер ЦСКА странно реагировал. Хулиганский поступок, в западной стране за такое могут в тюрьму посадить»