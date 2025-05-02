Воробьев признал, что дал указание Долженкову ударить Тирни по рукам: «Он должен был на вбрасывании рубануть, немножко перестарался»
Во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина армейцы проиграли минскому «Динамо» (3:5, 2-4).
За три секунды до завершения третьего периода Кирилл Долженков несколько раз ударил клюшкой Криса Тирни на вбрасывании. Долженков получил дисциплинарный штраф до конца матча («5+20») и был дисквалифицирован на следующую игру.
– Концовка второго матча, эпизод с Долженковым. Вас обвиняли косвенно, что вы отправили бить Тирни. Расскажите правду, как все было.
– Да разве это бить, не на носилках же унесли. Это же хоккей, елки-палки, контактный вид спорта. Это плей-офф! Играл же он следующий матч, ничего там такого.
– Но бывают моменты игровые, а тут прямо клюшкой на вбрасывании бил.
– Он хотел в моменте. Развить успех решил (смеется).
– Это ваше указание было?
– Да. Но он должен был по-другому исполнить, на вбрасывании должен был рубануть, немножко перестарался.
Я ему сказал, чтобы дал ему по рукам разок, а он парень молодой, начал добивать, – сказал бывший главный тренер ЦСКА Илья Воробьев в эфире программы «На связи».
Черкас об ударах по рукам Тирни: «Впечатление, что Долженков работал по заданию, тренер ЦСКА странно реагировал. Хулиганский поступок, в западной стране за такое могут в тюрьму посадить»
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