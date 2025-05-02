  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Воробьев признал, что дал указание Долженкову ударить Тирни по рукам: «Он должен был на вбрасывании рубануть, немножко перестарался»
40

Воробьев признал, что дал указание Долженкову ударить Тирни по рукам: «Он должен был на вбрасывании рубануть, немножко перестарался»

Илья Воробьев признался, что дал указание игроку ЦСКА ударить соперника по рукам.

Во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина армейцы проиграли минскому «Динамо» (3:5, 2-4).

За три секунды до завершения третьего периода Кирилл Долженков несколько раз ударил клюшкой Криса Тирни на вбрасывании. Долженков получил дисциплинарный штраф до конца матча («5+20») и был дисквалифицирован на следующую игру.

– Концовка второго матча, эпизод с Долженковым. Вас обвиняли косвенно, что вы отправили бить Тирни. Расскажите правду, как все было.

– Да разве это бить, не на носилках же унесли. Это же хоккей, елки-палки, контактный вид спорта. Это плей-офф! Играл же он следующий матч, ничего там такого.

– Но бывают моменты игровые, а тут прямо клюшкой на вбрасывании бил.

– Он хотел в моменте. Развить успех решил (смеется).

– Это ваше указание было?

– Да. Но он должен был по-другому исполнить, на вбрасывании должен был рубануть, немножко перестарался.

Я ему сказал, чтобы дал ему по рукам разок, а он парень молодой, начал добивать, – сказал бывший главный тренер ЦСКА Илья Воробьев в эфире программы «На связи».

Черкас об ударах по рукам Тирни: «Впечатление, что Долженков работал по заданию, тренер ЦСКА странно реагировал. Хулиганский поступок, в западной стране за такое могут в тюрьму посадить»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ютуб-канал КХЛ
logoКирилл Долженков
logoКрис Тирни
logoДинамо Минск
logoКубок Гагарина
logoЦСКА
logoКХЛ
logoИлья Воробьев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Майоров об отставке Воробьева: «ЦСКА много игроков потерял, перестройка – это сложности. Ссылаться, что в плей-офф проиграли какой-то деревне – неправильно, «Динамо» Минск – не мальчики для битья»
730 апреля, 22:03
Третьяк о ЦСКА: «Вылет 2 года подряд из плей-офф – большое поражение. Будет серьезный разбор, руководство решит, оставлять ли тренеров»
205 апреля, 19:43
Воробьев о вылете ЦСКА от «Динамо» Минск: «Жесткая серия из старой школы. Мы потеряли много ребят, играли в три звена. Запрос – ключевой момент, мы видели, что шайба зашла в ворота»
445 апреля, 17:45
Главные новости
Александр Тихонов о письме Гашека в ИИХФ: «В каждом втором немецком танке во время Второй мировой войны сидел чех. Извинись, скотина, за это – потом уже что-то говори»
1012 минут назад
Кубок Стэнли. «Сент-Луис» сыграет с «Виннипегом» в единственном матче дня
126 минут назад
Лига Ставок Тур сборной. «Россия 25» проигрывает Беларуси – 0:3 после двух периодов
8210 минут назадLive
ИИХФ рассмотрит письмо Гашека с жалобой на Медведева на следующем заседании. Доминик заявлял, что экс-президент России угрожал его убить
46сегодня, 11:13
Вячеслав Фетисов: «СКА – хороший и стабильный клуб. У тренерского штаба есть время, чтобы подготовить команду к дальнейшим успешным выступлениям»
17сегодня, 10:57
Никита Щитов: «Я за то, чтобы фамилии на джерси писали кириллицей. В латинице нет смысла – я не видел, чтобы в других странах активно транслировали КХЛ»
24сегодня, 10:27
Дмитрий Губерниев: «Рекорд Овечкина сплотил многих россиян. Если сейчас спросить, кто лучший спортсмен страны, все скажут – Овечкин. Это не 3 и не 6%, а значительно больше»
34сегодня, 10:10
Дорофеев пропустил 6-й матч серии с «Миннесотой» из-за травмы. 24-летний форвард – лучший снайпер «Вегаса» в регулярке
сегодня, 09:29
40-летний Флери завершил карьеру после вылета «Миннесоты» из плей-офф. У голкипера три Кубка Стэнли, «Везина» и 2-е место по победам в регулярках НХЛ
37сегодня, 09:07Видео
Маккиннон лидирует в списке снайперов Кубка Стэнли – 6 шайб, Макдэвид в топе бомбардиров – 11 очков
16сегодня, 08:44
Ко всем новостям
Последние новости
Литва вышла в дивизион 1А чемпионата мира, обыграв Южную Корею в решающем матче – 4:1. Команда победила во всех 5 играх турнира
37 минут назад
ЧМ-2025. Дивизион 1В. Литва обыграла Южную Корею и вышла в дивизион 1А, Испания и Хорватия проведут матч за спасение от вылета, Китай и Эстония – за 3-е место
539 минут назад
«Локомотив» вывел Паника из списка травмированных. 34-летний форвард еще не играл в серии с «Салаватом»
456 минут назад
Макдэвид о выходе «Эдмонтона» во 2-й раунд: «Лос-Анджелес» – отличная команда, нелегко обыгрывать ее 4 года подряд. Мы должны гордиться серией, но следующую хотим начать лучше»
9сегодня, 09:50
Маккиннон о своем победном голе в 6-м матче серии с «Далласом»: «Курьез, но это заслуженно. Мне очень повезло. В 7-й игре таких моментов будет еще больше, надеюсь»
2сегодня, 07:55
Хинтц набрал 2+2 в 6-м матче серии с «Колорадо», Рантанен – 1+3. Все очки форвардов «Далласа» пришлись на один период (2-й), это рекорд НХЛ для партнеров
1сегодня, 07:35
«Лулео» с 38-летним Умарком стал чемпионом Швеции впервые с 1996 года. В финале клуб победил «Брюнэс» с Сильвербергом и Линдблумом (4-2)
6сегодня, 06:58
ЮЧМ-2025. 1/2 финала. Канада сыграет со Словакией, США против Швеции
сегодня, 06:45
«Торонто» прошел 1-й раунд плей-офф во 2-й раз за 3 сезона, победа в кубковой серии – 2-я после 2004 года. Во 2-м раунде «Лифс» сыграют с «Флоридой», выбившей их на этой стадии в 2023-м
11сегодня, 06:00
Подколзин в 6-м матче серии с «Кингс»: ассист, 1 бросок, 2 блока, 2 хита и «+1» за 8:52. У него 0+4 в 6 играх в текущем плей-офф НХЛ
4сегодня, 05:25