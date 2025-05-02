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Кубок Стэнли. «Миннесота» играет с «Вегасом», «Торонто» – с «Оттавой», «Колорадо» принимает «Даллас», «Эдмонтон» встречается с «Лос-Анджелесом»

«Миннесота» дома играет с «Вегасом» в 6-й игре первого раунда Кубка Стэнли.

«Оттава» встречается с «Торонто», «Колорадо» принимает «Даллас», «Эдмонтон» противостоит «Лос-Анджелесу».

Кубок Стэнли

Первый раунд

Счет в серии: 2-3

Счет в серии: 2-3

Счет в серии: 2-3

Счет в серии: 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
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