Кубок Стэнли. «Каролина» примет «Нью-Джерси», «Миннесота» в гостях у «Вегаса», «Лос-Анджелес» против «Эдмонтона»
«Вегас» принимает «Миннесоту» в пятом матче серии Кубка Стэнли.
«Торонто» встретится с «Оттавой», «Нью-Джерси» в гостях сыграют с «Каролиной», «Лос-Анджелес» противостоит «Эдмонтону».
Первый раунд
Счет в серии: 3-1
Счет в серии: 3-1
Счет в серии: 2-2
Счет в серии: 2-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости