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Кубок Стэнли. «Каролина» примет «Нью-Джерси», «Миннесота» в гостях у «Вегаса», «Лос-Анджелес» против «Эдмонтона»

«Вегас» принимает «Миннесоту» в пятом матче серии Кубка Стэнли.

«Торонто» встретится с «Оттавой», «Нью-Джерси» в гостях сыграют с «Каролиной», «Лос-Анджелес» противостоит «Эдмонтону».

Кубок Стэнли

Первый раунд

Счет в серии: 3-1

Счет в серии: 3-1

Счет в серии: 2-2

Счет в серии: 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
logoКаролина
logoТоронто
logoКубок Стэнли
logoНХЛ
logoМиннесота
logoЛос-Анджелес
logoОттава
logoЭдмонтон
logoНью-Джерси
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