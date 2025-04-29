Токкет покинул пост главного тренера «Ванкувера» после невыхода в плей-офф. Клуб не продлил контракт с ним

Рик Токкет не продолжит работу на посту главного тренера «Ванкувера».

Канадский клуб не воспользовался опцией продления соглашения с 61-летним специалистом.

Таким образом, канадский тренер покинул клуб, а «Ванкувер » займется работой, связанной с назначением нового главного тренера.

В нынешнем сезоне «Кэнакс» не вышли в плей-офф Кубка Стэнли, заняв десятое место в таблице Западной конференции, набрав 90 очков в 82 матчах.

Рик Токкет возглавлял «Ванкувер» с января 2022 года. В прошлом сезоне команда под его руководством дошла до второго раунда Кубка Стэнли, уступив «Эдмонтону» (3-4 в серии).