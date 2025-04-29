Токкет покинул пост главного тренера «Ванкувера» после невыхода в плей-офф. Клуб не продлил контракт с ним
Рик Токкет не продолжит работу на посту главного тренера «Ванкувера».
Канадский клуб не воспользовался опцией продления соглашения с 61-летним специалистом.
Таким образом, канадский тренер покинул клуб, а «Ванкувер» займется работой, связанной с назначением нового главного тренера.
В нынешнем сезоне «Кэнакс» не вышли в плей-офф Кубка Стэнли, заняв десятое место в таблице Западной конференции, набрав 90 очков в 82 матчах.
Рик Токкет возглавлял «Ванкувер» с января 2022 года. В прошлом сезоне команда под его руководством дошла до второго раунда Кубка Стэнли, уступив «Эдмонтону» (3-4 в серии).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Ванкувера»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости