Овечкин вышел на 35-е место по очкам в плей-офф НХЛ (145), обогнав Челиоса и Робинсона. До Модано – 1 балл

Александр Овечкин вышел на 35-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф (145).

Капитан «Вашингтона » отметился заброшенной шайбой в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (3:6, 2-1).

На счету 39-летнего россиянина стало 4 (3+1) балла в 3 играх в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ и 145 (75+70) в 154 играх в рамках турнира за карьеру.

Он вышел на чистое 35-е место среди лучших бомбардиров в истории плей-офф, обогнав Криса Челиоса (144 очка в 266 играх) и Ларри Робинсона (144 в 227).

На 34-м месте идет Майк Модано (146 в 176), на 33-м – Марк Рекки (147 в 189), на 32-м – Брайан Пропп (148 в 160), на 31-м – Мариан Госса (149 в 205), на 30-м – Стэн Микита (150 в 155).

Рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (382 в 208). Среди россиян в истории лиги лучший результат у Евгения Малкина («Питтсбург», 180 в 177, делит 14-е место в общем зачете).

Овечкин забил 3-й гол в этом плей-офф – «Монреалю». У него 2 броска, 1 хит за 15:16 в 3-м матче