Фетисов о том, побьет ли Мэттьюс рекорд Овечкина: «Его внук или правнук разве что. Достижение Александра простоит сто лет»

Вячеслав Фетисов высказался о том, побьет ли Мэттьюс рекорд Овечкина.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин является лучшим снайпером в регулярках в истории НХЛ (897). На счету нападающего «Торонто » Остона Мэттьюса 401 шайба.

– Мэттьюс побьет рекорд Овечкина?

– Ну, его внук или правнук разве что. Достижение Александра простоит сто лет.

А Мэттьюсу привет! – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.