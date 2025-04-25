Фетисов о том, побьет ли Мэттьюс рекорд Овечкина: «Его внук или правнук разве что. Достижение Александра простоит сто лет»
Вячеслав Фетисов высказался о том, побьет ли Мэттьюс рекорд Овечкина.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин является лучшим снайпером в регулярках в истории НХЛ (897). На счету нападающего «Торонто» Остона Мэттьюса 401 шайба.
– Мэттьюс побьет рекорд Овечкина?
– Ну, его внук или правнук разве что. Достижение Александра простоит сто лет.
А Мэттьюсу привет! – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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