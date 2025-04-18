Губерниев о 3-м «Арт Росс Трофи» Кучерова: «Хет‑трик наград вполне сравним с рекордом Овечкина. Не случайно статус бомбардира котируется выше снайпера»
Дмитрий Губерниев высказался о достижении Никиты Кучерова.
Нападающий «Тампы» выиграл третий в карьере «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.
На его счету 121 (37+84) балл в 78 матчах чемпионата. Он опередил Нэтана Маккиннона (116 очков).
– Что скажете по поводу третьей награды «Арт Росс Трофи» Кучерова? Не рекорд Овечкина, но тоже очень достойно…
– Овечкин не добивался такого результата, как Кучеров. Не забываем, что в хоккее считают не только голы, но и передачи.
Не случайно статус бомбардира котируется выше статуса снайпера.
Это выдающийся результат, хет‑трик наград Кучерова вполне сравним с рекордом Овечкина, – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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