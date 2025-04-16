Рябыкин о Демидове: «Мало кто пишет, что именно в СКА его сделали форвардом мирового уровня. Ротенберг доверял, ставил в состав, давал игровое время, Иван рос на глазах»

Дмитрий Рябыкин отметил вклад СКА в развитии Ивана Демидова.

Нападающий «Монреаля» забил гол и сделал передачу в дебютном матче в НХЛ против «Чикаго».

«Дебют Демидова вышел просто блестящим. Какой еще нападающий забил в первом же матче НХЛ , тем более в таком возрасте? Только звезды уровня Овечкина.

Мало кто пишет о том, что именно в СКА Демидова сделали форвардом мирового уровня.

Если вспомнить даже прошлый сезон, то можно было сказать, что Ваня очень способный парень, да. Но не более.

Роман Ротенберг ему доверял, ставил в состав, давал игровое время, прощал ошибки, и Иван рос на глазах.

К тому же за кадром остается работа на тренировках, индивидуальная работа с игроком на льду, в зале. А это самое важное.

Могу сказать, что в питерском клубе Иван развивался не только как индивидуально сильный нападающий, но и много времени уделялось игре Ивана в обороне, а также он вырос как личность» – сказал бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин .

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