Гретцки ожидают на матче «Вашингтона» с «Чикаго». Овечкину нужно забить 3 гола, чтобы побить его рекорд по шайбам в НХЛ

Уэйн Гретцки должен приехать на ближайший матч «Вашингтона».

Сегодня ночью «Кэпиталс » дома сыграют с «Чикаго». Александр Овечкин идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (892), уступая лишь Гретцки (894).

Сообщалось, что действующий рекордсмен вместе с комиссионером лиги Гэри Беттмэном будут присутствовать на каждой игре «Вашингтона », когда Овечкину останется 4-5 шайб до рекорда.

Беттмэн был на игре против «Каролины» (1:5), в которой россиянин забил 892-й гол.

99 фактов о великом Уэйне Гретцки

Беттмэн об Овечкине: «Он потрясающий. Не думаю, что кто-то когда-либо думал, что рекорд Гретцки может быть побит. Это свидетельство мастерства Алекса, его стойкости»