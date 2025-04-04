Гретцки ожидают на матче «Вашингтона» с «Чикаго». Овечкину нужно забить 3 гола, чтобы побить его рекорд по шайбам в НХЛ
Уэйн Гретцки должен приехать на ближайший матч «Вашингтона».
Сегодня ночью «Кэпиталс» дома сыграют с «Чикаго». Александр Овечкин идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (892), уступая лишь Гретцки (894).
Сообщалось, что действующий рекордсмен вместе с комиссионером лиги Гэри Беттмэном будут присутствовать на каждой игре «Вашингтона», когда Овечкину останется 4-5 шайб до рекорда.
Беттмэн был на игре против «Каролины» (1:5), в которой россиянин забил 892-й гол.
99 фактов о великом Уэйне Гретцки
Беттмэн об Овечкине: «Он потрясающий. Не думаю, что кто-то когда-либо думал, что рекорд Гретцки может быть побит. Это свидетельство мастерства Алекса, его стойкости»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости