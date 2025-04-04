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  • Гретцки ожидают на матче «Вашингтона» с «Чикаго». Овечкину нужно забить 3 гола, чтобы побить его рекорд по шайбам в НХЛ
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Гретцки ожидают на матче «Вашингтона» с «Чикаго». Овечкину нужно забить 3 гола, чтобы побить его рекорд по шайбам в НХЛ

Уэйн Гретцки должен приехать на ближайший матч «Вашингтона».

Сегодня ночью «Кэпиталс» дома сыграют с «Чикаго». Александр Овечкин идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (892), уступая лишь Гретцки (894).

Сообщалось, что действующий рекордсмен вместе с комиссионером лиги Гэри Беттмэном будут присутствовать на каждой игре «Вашингтона», когда Овечкину останется 4-5 шайб до рекорда.

Беттмэн был на игре против «Каролины» (1:5), в которой россиянин забил 892-й гол.

99 фактов о великом Уэйне Гретцки

Беттмэн об Овечкине: «Он потрясающий. Не думаю, что кто-то когда-либо думал, что рекорд Гретцки может быть побит. Это свидетельство мастерства Алекса, его стойкости»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoУэйн Гретцки
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoГэри Беттмэн
logoЧикаго
logoВашингтон
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