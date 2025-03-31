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  • Кубок Гагарина. «Адмирал» примет «Трактор», «Сибирь» сыграет с «Салаватом», «Локомотив» в гостях у «Торпедо», СКА против «Динамо» Москва
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Кубок Гагарина. «Адмирал» примет «Трактор», «Сибирь» сыграет с «Салаватом», «Локомотив» в гостях у «Торпедо», СКА против «Динамо» Москва

«Адмирал» примет «Трактор» в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Сибирь» сыграет с «Салаватом», «Локомотив» проведет гостевой матч с «Торпедо», СКА будет противостоять московскому «Динамо».

Кубок Гагарина

Первый раунд

Счет в серии: 1-1

Счет в серии: 0-2

Счет в серии: 0-2

Счет в серии: 0-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Кто выиграет Кубок Гагарина? Прогноз авторов Спортса’’

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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