Ротенберг об 1:2 от «Динамо»: «Две сильные команды сыграли без ошибок почти 4 периода, в овертайме СКА допустил одну. К команде вопросов нет, это плей-офф»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги игры с «Динамо».
Петербургский клуб потерпел поражение в выездном матче первого раунда Кубка Гагарина со счетом 1:2 ОТ (0-2 в серии).
«Хочу поблагодарить всех болельщиков, отличная атмосфера на арене. Две сильные команды сыграли без ошибок почти четыре периода. В овертайме мы допустили одну ошибку.
Нет вопросов к команде. Все бились. Есть характер. Надо найти ключи к воротам соперника. Забросить больше шайб, потому что одной шайбы мало.
Готовимся к следующей игре, это плей-офф, это серия. Нам есть что улучшить, у нас есть возможности и есть ребята, которые могут вернуться к следующей игре. Это наш капитан и Сергей Плотников.
Ждем возвращения наших игроков. Нам надо брать следующий матч. Готовимся», – сказал Роман Ротенберг.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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