Камалов о том, что выпил воды из бутылки Серебрякова: «Захотелось попить – попил. Ничего такого. В правилах не запрещено. До лавки было ехать далеко»

Никита Камалов объяснил, почему выпил воды из бутылки Никиты Серебрякова.

«Металлург» уступил «Авангарду » (2:3 ОТ, 0-2) во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

В первом периоде хоккеист уральской команды выпил воды из бутылки голкипера «Авангарда».

«Мы с Никитой давно знакомы. Просто захотелось попить, я попил. Ничего такого.

В правилах же не запрещено пить из бутылки. До лавки мне было ехать далеко», – сказал защитник «Металлурга» Никита Камалов .

Плей-офф – это еще и весело. Защитник «Металлурга» украл бутылку у вратаря «Авангарда»