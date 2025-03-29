Камалов о том, что выпил воды из бутылки Серебрякова: «Захотелось попить – попил. Ничего такого. В правилах не запрещено. До лавки было ехать далеко»
Никита Камалов объяснил, почему выпил воды из бутылки Никиты Серебрякова.
«Металлург» уступил «Авангарду» (2:3 ОТ, 0-2) во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
В первом периоде хоккеист уральской команды выпил воды из бутылки голкипера «Авангарда».
«Мы с Никитой давно знакомы. Просто захотелось попить, я попил. Ничего такого.
В правилах же не запрещено пить из бутылки. До лавки мне было ехать далеко», – сказал защитник «Металлурга» Никита Камалов.
Плей-офф – это еще и весело. Защитник «Металлурга» украл бутылку у вратаря «Авангарда»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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