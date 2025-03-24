Кучеров забил 30-й гол в сезоне – за 5 секунд до конца матча с «Вегасом». Форвард «Тампы» набрал 98 очков в 66 играх
Никита Кучеров забил 30-й гол в сезоне НХЛ.
«Тампа» проиграла «Вегасу» (2:4) на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу за пять секунд до завершения третьего периода – при игре в большинстве. Этот гол стал для россиянина 30-м в этом сезоне.
Также форвард нанес шесть бросков и получил две минуты штрафа в этой игре при полезности «минус 2» и игровом времени 22:09 (6:13 – в большинстве).
Кучеров занимает третье место в гонке бомбардиров НХЛ, набрав 98 (30+68) очков в 66 матчах чемпионата. Больше только у Леона Драйзайтля (101) и Нэтана Маккиннона (105).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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