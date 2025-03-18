Мэттьюс в 36-й раз сделал дубль за один период и обновил рекорд «Торонто». У него 394 шайбы в 614 играх в НХЛ

Остон Мэттьюс в 36-й раз сделал дубль за один период и обновил рекорд «Торонто».

Капитан «Торонто» набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари », забросив 2 шайбы во втором периоде. Его признали первой звездой встречи.

В активе 27-летнего американца стало 36 периодов с 2+ шайбами за карьеру в лиге. Он установил новый рекорд «Лифс », обогнав Дэррила Ситтлера (35).

В текущем сезоне у Мэттьюса 26 шайб в 52 играх при 60 очках.

За карьеру в лиге в рамках регулярок – 394 шайбы в 614 играх при 709 очках.