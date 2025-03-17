Ландескуг вручил Маккиннону золотую клюшку за достижение отметки 1000 очков в НХЛ

Габриэль Ландескуг вручил Нэтану Маккиннону золотую клюшку за 1000 очков в НХЛ.

Ранее 29-летний форвард «Колорадо» сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (3:0), преодолев отметку 1000 очков за карьеру в НХЛ.

«Колорадо» провел церемонию, посвященную достижению Маккиннона, во время которой капитан «Эвеланш» Габриэль Ландескуг свручил Нэтану золотую клюшку.

Отметим, что именно Ландескуг ассистировал Маккиннону, когда тот забросил свою первую шайбу в НХЛ в 2013 году, вместе они выиграли Кубок Стэнли в 2022 году.

На церемонии Маккиннона сопровождали его родители, Грэм и Кэти, а также его невеста Шарлотта. Партнеры Маккиннона по «Колорадо » Кэйл Макар и Девон Тэйвс подарили Кэти и Шарлотте букеты цветов.

Изображение: кадр из видео на сайте НХЛ .

Маккиннон набрал 103-е очко в сезоне и лидирует в гонке бомбардиров НХЛ. У Драйзайтля – 101 балл, у Кучерова – 93