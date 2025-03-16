  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кросби – 9-й игрок в истории НХЛ с 50+ ассистами в 12 или более сезонах. Он обновил рекорд «Питтсбурга», обогнав Лемье 
1

Кросби – 9-й игрок в истории НХЛ с 50+ ассистами в 12 или более сезонах. Он обновил рекорд «Питтсбурга», обогнав Лемье 

Сидни Кросби – 9-й игрок в истории НХЛ с 50+ ассистами в 12 или более сезонах.

Капитан «Питтсбурга» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (7:3). 

На его счету 73 (23+50) очка в 67 играх в текущем сезоне при полезности «минус 21». 

Сезон с 50+ ассистами стал для 37-летнего канадца 12-м в карьере. По их числу он делит 8-е место в истории лиги с Адамом Оутсом

Выше идут Уэйн Гретцки (18 сезонов), Рон Фрэнсис (16), Джо Сакик, Пол Коффи и Марсель Дионн (по 14), Рэй Бурк и Дэйл Хаверчак (по 13). 

Кроме того, Кросби стал рекордсменом «Питтсбурга», обогнав Марио Лемье (11). 

Среди действующих игроков второе место по числу таких сезонов занимает Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 9).

Среди россиян в истории лиги лучший результат у Евгения Малкина («Питтсбург», 7).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: StatMuse
logoПиттсбург
logoПол Коффи
logoЭдмонтон
logoКоннор Макдэвид
logoРэй Бурк
logoЕвгений Малкин
logoДжо Сакик
logoСидни Кросби
logoРон Фрэнсис
logoАдам Оутс
logoУэйн Гретцки
logoМарсель Дионн
Дэйл Хаверчук
рейтинги
logoНХЛ
logoМарио Лемье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кросби вышел на 10-е место в истории НХЛ по числу ассистов (1050), обогнав Хоу. До Айзермана – 13 передач
233 марта, 03:10
Кросби обошел Дионна и единолично занял 11-е место по ассистам в истории НХЛ – 1041. До Хоу – 8 передач
519 января, 11:31
Кросби вышел на 9-е место по очкам в истории НХЛ (1643), обогнав Сакика. До Лемье – 80 баллов
4310 января, 03:10
Главные новости
Мичков остался без очков в 4-м матче подряд. У него 1 бросок, 2 хита и малый штраф за 17:47 против «Каролины»
13 минут назад
НХЛ. Гол и пас Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Сан-Хосе», «Бостон» проиграл «Тампе», «Рейнджерс» взяли верх над «Коламбусом», «Питтсбург» забросил 7 шайб «Нью-Джерси»
215сегодня, 04:00Live
Романов – 182-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. Голкипер «Сан-Хосе» провел 1-й матч в сезоне, заменив Георгиева
436 минут назад
Кочетков отразил все 26 бросков «Филадельфии» и стал 2-й звездой матча. У него 10 шатаутов в 109 играх в НХЛ
4сегодня, 03:58
Кросби догнал Гретцки по числу очков в НХЛ за один клуб (1669). Они делят 4-е место в истории
12сегодня, 03:10
Хуснутдинов забил за «Бостон» во 2-м матче подряд – «Тампе». У него 4+5 в 61 игре
4сегодня, 02:23Видео
Шестеркин сделал 5-й шатаут в сезоне, став 1-й звездой матча с «Коламбусом»: 21 сэйв из 21
4сегодня, 02:05
Панарин набрал 1+1, став 2-й звездой матча с «Коламбусом» и продлив серию с очками (6+6) до 8 игр. У него 71 балл в 65 встречах
8сегодня, 01:38Видео
У Овечкина гол и передача в игре с «Сан-Хосе». Он набрал 55 (34+21) очков в 51 матче сезона
32сегодня, 00:15
Овечкин забил 887-й гол в НХЛ. До Гретцки – 7 шайб
91сегодня, 00:00Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Мухамадуллин сыграл 22:57 против «Вашингтона» – личный рекорд в НХЛ. У него 2 броска, 2 хита, 1 блок и «минус 3»
21 минуту назад
Василевский отразил 10 из 12 бросков «Бостона». Победа – 31-я в 54 играх, больше в сезоне НХЛ только у Хеллибака
сегодня, 03:46
У «Бостона» 12 бросков в створ в матче с «Тампой». Это 2-й среди худших результатов команды в регулярках
3сегодня, 03:34
Барбашев сделал передачу в матче с «Баффало». У форварда «Вегаса» 19+23 в 55 играх
сегодня, 02:54
Кравец о 9-м месте «Куньлуня»: «Хотел бы остаться и развивать команду. Нам не хватило игроков, времени на изменения»
сегодня, 02:42
Кучеров сделал передачу в матче с «Бостоном». У него 93 очка в 62 играх
4сегодня, 01:52
Малкин против «Нью-Джерси»: 44-е очко в сезоне, «+3», 6 минут штрафа за 16:19
1сегодня, 01:25
Юдин о СКА в плей-офф: «Может, будет и лучше начать в гостях. Мы не смотрим на то, против кого предстоит играть. Будем выходить на каждый матч с целью победить»
вчера, 21:18
Марченко об 1:2 от «Витязя»: «Ак Барсу» не хватило настойчивости. Проснулись только к третьему периоду. Из плюсов отмечу, что смогли сравнять счет»
1вчера, 20:59
Дин Стюарт: «Овечкин – номер один в моем списке русских игроков. Еще Кучеров нравится. Думаю, Ови по силам побить рекорд»
1вчера, 20:42