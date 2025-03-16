Кросби – 9-й игрок в истории НХЛ с 50+ ассистами в 12 или более сезонах. Он обновил рекорд «Питтсбурга», обогнав Лемье 

Сидни Кросби – 9-й игрок в истории НХЛ с 50+ ассистами в 12 или более сезонах.

Капитан «Питтсбурга» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (7:3).

На его счету 73 (23+50) очка в 67 играх в текущем сезоне при полезности «минус 21».

Сезон с 50+ ассистами стал для 37-летнего канадца 12-м в карьере. По их числу он делит 8-е место в истории лиги с Адамом Оутсом .

Выше идут Уэйн Гретцки (18 сезонов), Рон Фрэнсис (16), Джо Сакик , Пол Коффи и Марсель Дионн (по 14), Рэй Бурк и Дэйл Хаверчак (по 13).

Кроме того, Кросби стал рекордсменом «Питтсбурга», обогнав Марио Лемье (11).

Среди действующих игроков второе место по числу таких сезонов занимает Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 9).

Среди россиян в истории лиги лучший результат у Евгения Малкина («Питтсбург», 7).