Кросби – 9-й игрок в истории НХЛ с 50+ ассистами в 12 или более сезонах. Он обновил рекорд «Питтсбурга», обогнав Лемье
Сидни Кросби – 9-й игрок в истории НХЛ с 50+ ассистами в 12 или более сезонах.
Капитан «Питтсбурга» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (7:3).
На его счету 73 (23+50) очка в 67 играх в текущем сезоне при полезности «минус 21».
Сезон с 50+ ассистами стал для 37-летнего канадца 12-м в карьере. По их числу он делит 8-е место в истории лиги с Адамом Оутсом.
Выше идут Уэйн Гретцки (18 сезонов), Рон Фрэнсис (16), Джо Сакик, Пол Коффи и Марсель Дионн (по 14), Рэй Бурк и Дэйл Хаверчак (по 13).
Кроме того, Кросби стал рекордсменом «Питтсбурга», обогнав Марио Лемье (11).
Среди действующих игроков второе место по числу таких сезонов занимает Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 9).
Среди россиян в истории лиги лучший результат у Евгения Малкина («Питтсбург», 7).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: StatMuse
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