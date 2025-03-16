Кросби догнал Гретцки по числу очков в НХЛ за один клуб (1669). Они делят 4-е место в истории
Сидни Кросби догнал Уэйна Гретцки по числу очков в НХЛ за один клуб (1669).
Капитан «Питтсбурга» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (7:3).
На его счету 73 (23+50) очка в 67 играх при полезности «минус 21».
За карьеру в рамках регулярок – 1669 (615+1054) баллов в 1339 играх.
37-летний канадец догнал Уэйна Гретцки (1669 баллов в 696 играх за «Эдмонтон» по числу очков за один клуб). Они делят 4-е место в истории.
В топ-3 входят Горди Хоу («Детройт», 1809 в 1687), Стив Айзерман («Детройт», 1755 в 1514) и Марио Лемье («Питтсбург», 1723 в 915).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet Stats
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