Кросби догнал Гретцки по числу очков в НХЛ за один клуб (1669). Они делят 4-е место в истории

Сидни Кросби догнал Уэйна Гретцки по числу очков в НХЛ за один клуб (1669).

Капитан «Питтсбурга » отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (7:3).

На его счету 73 (23+50) очка в 67 играх при полезности «минус 21».

За карьеру в рамках регулярок – 1669 (615+1054) баллов в 1339 играх.

37-летний канадец догнал Уэйна Гретцки (1669 баллов в 696 играх за «Эдмонтон » по числу очков за один клуб). Они делят 4-е место в истории.

В топ-3 входят Горди Хоу («Детройт», 1809 в 1687), Стив Айзерман («Детройт », 1755 в 1514) и Марио Лемье («Питтсбург», 1723 в 915).