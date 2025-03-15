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  • «Драйзайтль заслуживает не только «Харт Трофи», но и «Селки». Его помощь команде в обороне часто не замечают». Тренер «Эдмонтона» об игре Леона
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«Драйзайтль заслуживает не только «Харт Трофи», но и «Селки». Его помощь команде в обороне часто не замечают». Тренер «Эдмонтона» об игре Леона

Тренер «Эдмонтона» считает, что Леон Драйзайтль заслужил не только «Харт Трофи».

Форвард «Ойлерс» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (2:1 ОТ) и достиг отметки 100 очков за сезон. 

У 29-летнего немецкого нападающего 49 заброшенных шайб и 51 результативная передача в 66 играх при полезности «+29».

Он идет вторым в гонке бомбардиров, где отстает на 2 очка от форварда «Колорадо» Нэтана Маккиннона, и лидирует в гонке снайперов. 

– Может ли Драйзайтль стать обладателем «Харт Трофи» (приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярке – Спортс’‘)?

– Конечно, почему бы и нет? Он делает все, что нужно для этого. Он заслуживает не только «Харт Трофи», но и «Селки» (приз вручается лучшему оборонительному форварду – Спортс’‘). Его помощь команде в обороне часто не замечают. Но он делает это каждый вечер. 

Леон всегда был хорошим игроком, доминирующим. Он всегда является одним из лучших форвардов, играет на звездном уровне. При этом он улучшает свою игру, что очень удивительно. Когда ты настолько хорош, очень трудно сделать еще один шаг вперед, – сказал Крис Кноблаух. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportskeeda
logoНХЛ
logoЭдмонтон
logoЛеон Драйзайтль
logoКрис Кноблаух
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