Драйзайтль с дублем и 100-м очком в сезоне, Коннор с 2+1 и Паркер Келли с дублем – звезды дня в НХЛ
Леон Драйзайтль, Кайл Коннор и Паркер Келли – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – форвард «Колорадо» Паркер Келли с дублем в ворота «Калгари» (4:2).
Вторая звезда – форвард «Виннипега» Кайл Коннор с 3 (2+1) очками в матче с «Далласом» (4:1).
Первая звезда – форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с дублем в ворота «Айлендерс» (2:1 ОТ). Он вторым в сезоне достиг отметки 100 очков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости