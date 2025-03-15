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Драйзайтль с дублем и 100-м очком в сезоне, Коннор с 2+1 и Паркер Келли с дублем – звезды дня в НХЛ

Леон Драйзайтль, Кайл Коннор и Паркер Келли – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня. 

Третья звезда – форвард «Колорадо» Паркер Келли с дублем в ворота «Калгари» (4:2). 

Вторая звезда – форвард «Виннипега» Кайл Коннор с 3 (2+1) очками в матче с «Далласом» (4:1). 

Первая звезда – форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с дублем в ворота «Айлендерс» (2:1 ОТ). Он вторым в сезоне достиг отметки 100 очков. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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