Мурашов одержал 7 побед в 7 матчах за фарм «Питтсбурга», отразив 93,1% бросков

Сергей Мурашов одержал 7 побед в 7 матчах за фарм-клуб «Питтсбурга».

В матче АХЛ «Уилкс-Бэрри » обыграл «Бельвиль Сенаторс» со счетом 8:3. 20-летний вратарь отразил 32 броска из 35.

В текущем сезоне Сергей Мурашов провел 7 игр и одержал 7 побед при 93,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,13.