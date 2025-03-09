Мурашов одержал 7 побед в 7 матчах за фарм «Питтсбурга», отразив 93,1% бросков
Сергей Мурашов одержал 7 побед в 7 матчах за фарм-клуб «Питтсбурга».
В матче АХЛ «Уилкс-Бэрри» обыграл «Бельвиль Сенаторс» со счетом 8:3. 20-летний вратарь отразил 32 броска из 35.
В текущем сезоне Сергей Мурашов провел 7 игр и одержал 7 побед при 93,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,13.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт АХЛ
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