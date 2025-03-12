Леонтьев о 4:3 с «Динамо»: «Нефтехимик» был уверен, что даст бой. Борьба за плей-офф в самом разгаре, нужно сражаться в каждой игре»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги игры с «Динамо».

Клуб из Нижнекамска одержал победу в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

«Поздравляю команду и болельщиков с победой! Начало провели не так, как планировали, быстрые голы пропустили. Но мы были уверены, что в этом матче дадим бой. В принципе, так и получилось.

Бойцы выдержали тактическую установку, продемонстрировали мужественную игру, характер, забили хорошие голы. Также ребята блокировали броски, что является важной деталью матча.

Нам нужно сражаться в каждой игре, которых осталось не так много. Борьба за плей-офф в самом разгаре. Еще раз отмечу болельщиков, которые сегодня пришли и поддерживали нас. Было приятно видеть такие трибуны, – сказал Леонтьев.