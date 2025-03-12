Кудашов о 3:4 с «Нефтехимиком»: «Динамо» провалило середину матча, проиграло в движении, черновой работе, соперник нас переработал»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги игры с «Нефтехимиком».

Московский клуб потерпел поражение со счетом 3:4 в выездной игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Неплохое начало и, наверное, конец, а вот середину мы полностью провалили. В первую очередь, проиграли в движении. Знаете, так сказать, в черновой работе, просто плохо работали. Соперник переработал нас.

– Было видно, что во второй половине матча игроки команды тяжело дышали, хотя до этого у команды было четыре дня паузы. С чем это связано, на ваш взгляд?

– Как я и сказал, проиграли в движении.

– В аренде в «Нефтехимике» находится Марио Паталаха – обращали ли внимание на его игру?

– Конечно, я всегда смотрю на наших игроков, которые находятся в аренде в других командах. А как он играл – это уже не для публики, мы это обсуждаем потом, – сказал Алексей Кудашов .