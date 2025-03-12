Кудашов о 3:4 с «Нефтехимиком»: «Динамо» провалило середину матча, проиграло в движении, черновой работе, соперник нас переработал»
Московский клуб потерпел поражение со счетом 3:4 в выездной игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Неплохое начало и, наверное, конец, а вот середину мы полностью провалили. В первую очередь, проиграли в движении. Знаете, так сказать, в черновой работе, просто плохо работали. Соперник переработал нас.
– Было видно, что во второй половине матча игроки команды тяжело дышали, хотя до этого у команды было четыре дня паузы. С чем это связано, на ваш взгляд?
– Как я и сказал, проиграли в движении.
– В аренде в «Нефтехимике» находится Марио Паталаха – обращали ли внимание на его игру?
– Конечно, я всегда смотрю на наших игроков, которые находятся в аренде в других командах. А как он играл – это уже не для публики, мы это обсуждаем потом, – сказал Алексей Кудашов.
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