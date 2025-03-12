  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кудашов о 3:4 с «Нефтехимиком»: «Динамо» провалило середину матча, проиграло в движении, черновой работе, соперник нас переработал»
0

Кудашов о 3:4 с «Нефтехимиком»: «Динамо» провалило середину матча, проиграло в движении, черновой работе, соперник нас переработал»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги игры с «Нефтехимиком».

Московский клуб потерпел поражение со счетом 3:4 в выездной игре Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Неплохое начало и, наверное, конец, а вот середину мы полностью провалили. В первую очередь, проиграли в движении. Знаете, так сказать, в черновой работе, просто плохо работали. Соперник переработал нас. 

– Было видно, что во второй половине матча игроки команды тяжело дышали, хотя до этого у команды было четыре дня паузы. С чем это связано, на ваш взгляд?

– Как я и сказал, проиграли в движении. 

– В аренде в «Нефтехимике» находится Марио Паталаха – обращали ли внимание на его игру?

– Конечно, я всегда смотрю на наших игроков, которые находятся в аренде в других командах. А как он играл – это уже не для публики, мы это обсуждаем потом, – сказал Алексей Кудашов

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Динамо»
logoНефтехимик
logoАлексей Кудашов
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoМарио Паталаха
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Локомотив» выиграл Западную конференцию – впервые с сезона-2010/11. У клуба 95 очков после 64 матчей
8сегодня, 19:14
КХЛ. СКА обыграл минское «Динамо», «Авангард» одолел «Торпедо», «Адмирал» победил «Амур»
354сегодня, 18:57
Нефтехимик – Динамо Москва где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры FONBET Чемпионат КХЛ[ [season]] 11 марта
9 марта, 22:25Пользовательская новость
Главные новости
Светлов об Овечкине: «Голы в пустые ворота – полноценные. Нужно заставить соперника заменить вратаря – победным счетом, на это работает вся команда и капитан»
38 минут назад
Ротенберг о 3:1 с «Динамо» Минск: «СКА бился 60 минут против сборной Беларуси, усиленной Шипачевым и канадцами. Они 9 игр побеждали всех»
552 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Анахаймом», «Коламбус» против «Нью-Джерси», «Каролина» – «Тампа-Бэй», «Филадельфия» встретится с «Оттавой»
5654 минуты назад
Депутат Свищев о словах Овечкина про «Динамо»: «Доказывает его преданность родине и клубу. Он хочет связать будущее с Россией, это важно для молодого поколения»
1сегодня, 20:52
Квартальнов после 1:3 от СКА: «Хотите по судьям подискутировать? Андронов взял и упал, это меня бесит. Арбитры должны смотреть, кто что выпрашивает»
3сегодня, 20:31
Журналист подарил Ротенбергу книгу Мильштейна «Ты можешь все». Тренер СКА прокомментировал: «Вы из одной синагоги? Как говорил Ленин: «Учиться, учиться и еще раз учиться»
28сегодня, 20:18
Шипачев сделал 37-й ассист в сезоне и установил рекорд минского «Динамо» в КХЛ
3сегодня, 20:01
Фетисов о возможном возвращении Овечкина в «Динамо»: «Настоящий патриот. В это непростое время он ничего не остерегается, говорит то, что считает нужным»
8сегодня, 19:37
«Локомотив» выиграл Западную конференцию – впервые с сезона-2010/11. У клуба 95 очков после 64 матчей
8сегодня, 19:14
СКА прервал 9-матчевую победную серию минского «Динамо»
8сегодня, 19:02
Ко всем новостям
Последние новости
Джонс заменит отстраненного Экблада в 1-м звене «Флориды»: «Они похожи по габаритам, Сет получит больше игрового времени и все роли, которые выполнял Аарон»
2 минуты назад
Ги Буше о замене Серебрякова после 3 шайб от «Торпедо»: «Были сомнения, он классный вратарь. После 2-го периода сказал, что у нас должок перед Никитой, мы должны выиграть и помочь ему преодолеть это»
сегодня, 20:42
Квартальнов про 1:3 от СКА: «Нападающие у «Динамо» перекурили чуть‑чуть сегодня. Восемь удалений – многовато, соперник был мотивированнее, подъедал нас»
2сегодня, 19:49
Ткачев о победной шайбе в ворота «Торпедо»: «Рад вернуться в большой хоккей. Ги сказал, чтобы я не переживал, играл на своих сильных сторонах»
сегодня, 19:28
«Куньлунь» забросил 2 шайбы «Сочи» за 10 секунд в 1-м периоде – забили О’Риган и Лихачев
2сегодня, 17:00
Порядин о шансах «Спартака» на титул в РПЛ: «Все в их силах, таблица плотная. Матч с «Зенитом» будет интересный»
3сегодня, 16:48
Тюкавин о звонке Овечкина: «Обычные слова поддержки: восстанавливайся, будешь сильнее. Рад, что Саша позвонил, он переживает за футбольное «Динамо»
3сегодня, 16:30
Маккиннон про 1000 очков в НХЛ: «Важная веха, повод поразмышлять. Хочется командного успеха, чтобы все в «Колорадо» вместе праздновали достижения и победы»
3сегодня, 15:24
Канцеров о лучшем игроке мира: «Кучеров просто зверь, поучаствовал в 50% шайб «Тампы» в прошлом сезоне. Может не всегда дорабатывать, но даже так делать удивительные вещи»
1сегодня, 14:30
Костюченок о 2:5: «Амур» провалил 1-й период, пришлось раскрываться и играть в другой хоккей. «Адмирал» – мастеровитый соперник, 3 шайбы у него отыграть сложновато»
сегодня, 14:01