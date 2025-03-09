Десятков про 5:0 с «Сочи»: «Витязь» удачно забил два гола в первом периоде. По движению выглядели немного лучше – соперник играет 4-й матч через день»
Павел Десятков оценил победу «Витязя» над «Сочи» (5:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Удачно забили в первом периоде две шайбы. В целом, по движению выглядели немного лучше, потому что соперник играет четвертый матч через день.
Во втором периоде также реализовали, а дальше играли по счету.
– Можно ли сказать, что все задания тренерского штаба команде были выполнены на 100%?
– Всегда есть к чему придраться, есть в чем совершенствоваться. Не будем обольщаться, а будем работать дальше и готовиться к следующей игре.
– Лучший игрок, по мнению команды, – вратарь?
– Нет, Ваня Ежов забил первый гол, и ему отдали меч. Сегодня вся команда неплохо работала, – сказал главный тренер «Витязя» Десятков.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Сочи»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости