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  • Десятков про 5:0 с «Сочи»: «Витязь» удачно забил два гола в первом периоде. По движению выглядели немного лучше – соперник играет 4-й матч через день»
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Десятков про 5:0 с «Сочи»: «Витязь» удачно забил два гола в первом периоде. По движению выглядели немного лучше – соперник играет 4-й матч через день»

Павел Десятков оценил победу «Витязя» над «Сочи» (5:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Удачно забили в первом периоде две шайбы. В целом, по движению выглядели немного лучше, потому что соперник играет четвертый матч через день.

Во втором периоде также реализовали, а дальше играли по счету.

– Можно ли сказать, что все задания тренерского штаба команде были выполнены на 100%?

– Всегда есть к чему придраться, есть в чем совершенствоваться. Не будем обольщаться, а будем работать дальше и готовиться к следующей игре.

– Лучший игрок, по мнению команды, – вратарь?

– Нет, Ваня Ежов забил первый гол, и ему отдали меч. Сегодня вся команда неплохо работала, – сказал главный тренер «Витязя» Десятков.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Сочи»
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