«Бостон» обменял Карло в «Торонто» на Минтена плюс драфт-пики 1-го и 4-го раундов. «Брюинс» удержали 15% кэпхита защитника

«Бостон» обменял Брэндона Карло в «Торонто» на Фрэйзера Минтена и 2 драфт-пика.

Сделка состоялась перед дедлайном. «Брюинс» получили выбор в первом раунде драфта НХЛ 2026 года (если он будет в топ-5, то 2027 года) и выбор в 4-м раунде драфта-2025, изначально принадлежавший «Филадельфии».

28-летний защитник Карло в текущей регулярке провел 63 матча и набрал 9 (1+8) очков при полезности «+2» и среднем времени на льду 18:47.

Его контракт с кэпхитом 4,1 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27. При этом бостонцы удержат в своей платежке 15% от этой суммы – 615 тысяч долларов. Отметим, что игрок выступал за «Бостон » с сезона-2016/17.

У 20-летнего форварда Минтена действует первый год контракта новичка, рассчитанного на 3 сезона. В 15 играх в НХЛ в этом сезоне у него 4 (2+2) очка. В 26 играх в АХЛ за «Марлис» – 13 (6+7) баллов.