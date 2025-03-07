«Рейнджерс» и Вааканайнен продлили контракт на 2 года с кэпхитом 1,55 млн долларов. Защитник перешел в клуб из «Анахайма» в рамках обмена Трубы

«Рейнджерс» продлили Урхо Вааканайнена на 2 года с кэпхитом 1,55 млн долларов.

26-летний защитник перешел в клуб из Нью-Йорка из «Анахайма» в декабре прошлого года в рамках обмена с участием Джейка Трубы.

В 30 матчах за новую команду финн набрал 9 (2+7) очков при полезности «+2», 14 минутах штрафа и среднем времени на льду 15:59.

Его зарплата по текущему однолетнему соглашению составляет 1,1 миллиона долларов. Летом игрок мог стать ограниченно свободным агентом.