«Рейнджерс» и Вааканайнен продлили контракт на 2 года с кэпхитом 1,55 млн долларов. Защитник перешел в клуб из «Анахайма» в рамках обмена Трубы
«Рейнджерс» продлили Урхо Вааканайнена на 2 года с кэпхитом 1,55 млн долларов.
26-летний защитник перешел в клуб из Нью-Йорка из «Анахайма» в декабре прошлого года в рамках обмена с участием Джейка Трубы.
В 30 матчах за новую команду финн набрал 9 (2+7) очков при полезности «+2», 14 минутах штрафа и среднем времени на льду 15:59.
Его зарплата по текущему однолетнему соглашению составляет 1,1 миллиона долларов. Летом игрок мог стать ограниченно свободным агентом.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть «Рейнджерс»
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