Подъяпольский вернется в «Динамо» к началу плей-офф. Проблемы вратаря со здоровьем оказались сложнее ожидаемого (Михаил Зислис)
Владислав Подъяпольский вернется в «Динамо» к началу плей-офф.
Ранее 29-летний голкипер пропустил три матча бело-голубых подряд. Причины его отсутствия в составе не уточнялись.
«Проблемы вратаря московского «Динамо» Владислава Подъяпольского со здоровьем оказались серьезнее, чем предполагалось.
По моей информации, его возвращение в строй планируется только к началу первого раунда Кубка Гагарина», – сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
В текущем Фонбет чемпионате КХЛ Подъяпольский сыграл за «Динамо» 14 матчей и одержал 7 побед, отражая в среднем 93,2% бросков. Ранее вратарь выступал за «Ладу».
Кудашов о том, что Подъяпольский пропустил 3 матча подряд: «И в 4-м тоже не появится. Всю серию будет играть Моторыгин. Дадим Владиславу отдохнуть»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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