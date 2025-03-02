Подъяпольский вернется в «Динамо» к началу плей-офф. Проблемы вратаря со здоровьем оказались сложнее ожидаемого (Михаил Зислис)

Владислав Подъяпольский вернется в «Динамо» к началу плей-офф.

Ранее 29-летний голкипер пропустил три матча бело-голубых подряд. Причины его отсутствия в составе не уточнялись.

«Проблемы вратаря московского «Динамо» Владислава Подъяпольского со здоровьем оказались серьезнее, чем предполагалось.

По моей информации, его возвращение в строй планируется только к началу первого раунда Кубка Гагарина», – сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

В текущем Фонбет чемпионате КХЛ Подъяпольский сыграл за «Динамо » 14 матчей и одержал 7 побед, отражая в среднем 93,2% бросков. Ранее вратарь выступал за «Ладу».

Кудашов о том, что Подъяпольский пропустил 3 матча подряд: «И в 4-м тоже не появится. Всю серию будет играть Моторыгин. Дадим Владиславу отдохнуть»