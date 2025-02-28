Крикунов о поражении СКА: «Только удача помогла «Динамо». Команда из Петербурга грамотно, внимательно и терпеливо действовала в обороне»
Владимир Крикунов высказался о поражении СКА от «Динамо».
Команда под руководством Романа Ротенберга уступила 0:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Несмотря на небольшой счет, мне очень понравилась игра по содержанию. Мы увидели тот хоккей, который будет в плей-офф.
Обе команды действовали дисциплинированно. Только удача помогла «Динамо».
Хорошо играли вратари, видно, что плей-офф и Моторыгин, и Плешков готовы начинать в качестве первых номеров. Вратарь СКА психологически отошел и от травмы, и от потрясения во встрече со «Спартаком».
Команда из Петербурга грамотно, внимательно и терпеливо действовала в обороне.
Отдельно отмечу пятиминутное меньшинство после удаления Алистрова – оно вышло практически идеальным, с учетом того, какие сильные исполнители в «Динамо», – сказал Владимир Крикунов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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