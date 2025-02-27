Зуб о самых сложных соперниках: «Маккиннон – быстрый, играет в силовой хоккей. Макдэвида нужно останавливать всей пятеркой. Кучеров не такой скоростной, но у него заоблачный интеллект»
«У каждого элитного игрока свой стиль. Маккиннон невероятно быстрый, но при этом он не боится играть в силовой хоккей, а его бросок просто убийственный. Нельзя рассматривать его отдельно от Макара – у «Колорадо» сумасшедшее большинство, а Макар – защитник, который забивает, как форвард. Это просто нереально.
Макдэвид играет на какой-то безумной скорости, и руки у него такие же быстрые. Остановить его не могут только защитники – нужно, чтобы вся пятерка работала слаженно и замедляла его еще до того, как он наберет ход. Если он разгоняется с шайбой, а ты стоишь на синей линии – у тебя проблемы.
Даже несмотря на то, что Драйзайтль и Макдэвид играют в разных тройках в равных составах, [Леону] нельзя давать пространство. У него нереальный бросок, особенно с острых углов. Крюк на его клюшке напоминает мне Дацюка – он может попасть в угол с тех точек, откуда другие даже не пытаются бросать.
Куч не такой быстрый, как эти ребята, но его хоккейный интеллект – заоблачный. Он замедляет игру, вытягивает защитников из позиций и отдает идеальные передачи.
Его коронный прием – стянуть на себя пару игроков, дождаться, пока партнеры откроются, и отдать передачу, создавая численное преимущество», – сказал защитник «Оттавы».
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