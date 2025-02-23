Марченко сделал передачу в 1-м матче после перелома челюсти. У него 56 очков в 54 играх в сезоне и «+32» – лучшая полезность в НХЛ
Кирилл Марченко сделал передачу в 1-м матче после перелома челюсти.
Форвард «Коламбуса» вернулся в состав команды и сыграл против «Чикаго» (5:1) в защитной маске.
В третьем периоде с передачи 24-летнего россиянина форвард «Блю Джекетс» Адам Фантилли установил окончательный счет.
В активе Марченко стало 56 (21+35) очков в 54 играх при полезности «+32» (это лучший показатель в лиге в текущем сезоне).
Сегодня Кирилл (16:17, 1:32 – в большинстве, «+1») 1 раз бросил в створ, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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