Марченко сделал передачу в 1-м матче после перелома челюсти. У него 56 очков в 54 играх в сезоне и «+32» – лучшая полезность в НХЛ

Кирилл Марченко сделал передачу в 1-м матче после перелома челюсти.

Форвард «Коламбуса » вернулся в состав команды и сыграл против «Чикаго » (5:1) в защитной маске.

В третьем периоде с передачи 24-летнего россиянина форвард «Блю Джекетс» Адам Фантилли установил окончательный счет.

В активе Марченко стало 56 (21+35) очков в 54 играх при полезности «+32» (это лучший показатель в лиге в текущем сезоне).

Сегодня Кирилл (16:17, 1:32 – в большинстве, «+1») 1 раз бросил в створ, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.