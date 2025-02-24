Малкин вышел на 44-е место по голам в истории НХЛ, опередив Беливо. Форвард «Питтсбурга» забросил 508 шайб
Евгений Малкин вышел на 44-е место по голам в истории НХЛ.
Нападающий «Питтсбурга» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:5).
Этот гол стал для российского хоккеиста 508-м в регулярных чемпионатах в 1194 играх. Евгений Малкин опередил Жана Беливо, в активе которого 507 голов в 1125 матчах в лиге.
На 43-й позиции по голам находится Жильбер Перро (512), на 42-й – Джереми Реник (513), на 41-й – Пьер Тюржон (515), на 40-й – Дэйл Хаверчук (518).
В этом сезоне Малкин набрал 37 (10+27) очков в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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