Барбашев забил «Ванкуверу» и стал 3-й звездой матча. Он прервал безголевую серию из 16 игр
Иван Барбашев забил «Ванкуверу» и стал 3-й звездой матча.
Форвард «Вегаса» прервал безголевую серию из 16 игр в регулярном чемпионате НХЛ, поразив ворота «Кэнакс» (3:1).
На счету 29-летнего россиянина стало 35 (16+19) очков в 47 играх при полезности «+15».
Сегодня Барбашев (15:58, 1:08 – в большинстве, «+1») реализовал 1 бросок в створ из 4 и еще дважды промахнулся. Также он применил 2 силовых приема и получил малый штраф. Статистика потерь и перехватов – 1:1.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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