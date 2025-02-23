Барбашев забил «Ванкуверу» и стал 3-й звездой матча. Он прервал безголевую серию из 16 игр

Иван Барбашев забил «Ванкуверу» и стал 3-й звездой матча.

Форвард «Вегаса » прервал безголевую серию из 16 игр в регулярном чемпионате НХЛ , поразив ворота «Кэнакс» (3:1).

На счету 29-летнего россиянина стало 35 (16+19) очков в 47 играх при полезности «+15».

Сегодня Барбашев (15:58, 1:08 – в большинстве, «+1») реализовал 1 бросок в створ из 4 и еще дважды промахнулся. Также он применил 2 силовых приема и получил малый штраф. Статистика потерь и перехватов – 1:1.